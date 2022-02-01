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Названа полезная доза кофе
Источник материала: ОНТ
Врач-аритмолог, профессор Андрей Ардашев назвал полезную дозу кофе. Слова медика
Специалист подчеркнул, что кофе – это сложная смесь из более чем 150 химических веществ, и каждое из них влияет на организм по-своему. По словам Ардашева, фенолы и антиоксиданты способны предупреждать развитие онкологических заболеваний и уменьшить воспаление. Также у них есть противодиабетическое действие.
Врач добавил: одно из главных свойств напитка связано со схожестью молекулярной структуры кофеина и нейромедиатора аденозина. Профессор пояснил, что в головном мозге кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами, в результате эффекты этого медиатора уменьшаются. Именно поэтому кофе придает сил и бодрит.
Медик отметил, что для кофеина «органом-мишенью» является головной мозг, а не сердце.
Фото: Pixabay
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Врач-аритмолог, профессор Андрей Ардашев назвал полезную дозу кофе. Слова медика приводит агентство «Прайм». Специалист подчеркнул, что кофе – это сложная смесь...
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