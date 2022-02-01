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ICAO продолжит расследование инцидента с посадкой Ryanair из-за пробелов в информации

01.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ICAO продолжит расследование инцидента с посадкой Ryanair из-за пробелов в информации

Следственная группа по просьбе Совета ICAO продолжит расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту «Минск» в мае 2021 года, сообщает ТАСС.

Однако в ICAO не уточнили, какие именно государства выразили обеспокоенность.

В отчете сообщается, что в расследовании появились новые факты события, но, кто был их источником, неизвестно.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Следственная группа по просьбе Совета ICAO продолжит расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту «Минск» в мае 2021 года, сообщает ТАСС. Однако в ICAO...
 
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