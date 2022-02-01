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Расписание выступлений спортсменов Беларуси на зимней Олимпиаде в Пекине
Источник материала: ОНТ
4 февраля в Пекине (Китай) пройдет торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Но соревнования Олимпиады стартуют уже завтра, 2 февраля.
В среду олимпийский турнир откроют керлингисты, а в четверг 3 февраля начнут соревноваться мастера могула. Первые награды Игр разыграют 5 февраля. В этот день за медали начнут бороться и белорусские спортсмены. Лыжницы Анна Королева и Анастасия Кириллова примут участие в скиатлоне. На ледовом овале пройдут соревнования конькобежек на дистанции 3000 м. В составе женской сборной Беларуси Екатерина Слоева, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова. На биатлонной трассе в Чжанцзякоу пройдет смешанная эстафета. От Беларуси на Олимпийских играх будут выступать Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Лещенко, Алина Пильчук, Роман Елетнов, Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский.
Всего за награды зимней Олимпиады будут сражаться 29 атлетов из Беларуси, они выступят в шести видах спорта,
Полное расписание выступлений белорусов на пекинской Олимпиаде:
Фото: НОК Беларуси
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4 февраля в Пекине (Китай) пройдет торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Но соревнования Олимпиады стартуют уже завтра, 2 февраля. В среду...
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