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В Новый год по восточному календарю спортсмены готовятся к стартам зимней Олимпиады

01.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Новый год по восточному календарю спортсмены готовятся к стартам зимней Олимпиады

Карнавалы, фейерверки и застолья! Более миллиарда жителей планеты сегодня отмечают Новый год по восточному календарю. По традиции самые масштабные торжества проходят в Китае.

К слову, в Поднебесной царит праздничная атмосфера и по другому поводу: через три дня в Пекине стартуют Зимние Олимпийские Игры!

Наши спортсмены уже на месте, готовятся к стартам мирового спортивного форума. Главные надежды возлагаем на биатлонистов, конькобежцев и фристайлистов. Всего Беларусь на Олимпиаде представят 29 атлетов в 6 видах спорта.

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Карнавалы, фейерверки и застолья! Более миллиарда жителей планеты сегодня отмечают Новый год по восточному календарю. По традиции самые масштабные торжества...
 
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