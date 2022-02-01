В Новый год по восточному календарю спортсмены готовятся к стартам зимней Олимпиады

Источник материала: ОНТ

Карнавалы, фейерверки и застолья! Более миллиарда жителей планеты сегодня отмечают Новый год по восточному календарю. По традиции самые масштабные торжества проходят в Китае.

К слову, в Поднебесной царит праздничная атмосфера и по другому поводу: через три дня в Пекине стартуют Зимние Олимпийские Игры!

Наши спортсмены уже на месте, готовятся к стартам мирового спортивного форума. Главные надежды возлагаем на биатлонистов, конькобежцев и фристайлистов. Всего Беларусь на Олимпиаде представят 29 атлетов в 6 видах спорта.

Подписывайтесь на нас в Telegram