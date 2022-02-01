Минздрав разрешил врачам ставить диагноз «инфекция COVID-19» без ПЦР-теста

Источник материала: ОНТ

Минздрав опубликовал комментарий к приказу № 108, который был подписан 31 января текущего года. Согласно дополнениям, врачам разрешили устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных без проведения обязательного ПЦР-тестирования.

По данным белорусских эпидемиологов, сейчас активно распространяется вирус SARS-CoV-2, при этом результаты ПЦР-тестов никак не сказываются на лечении.

Сообщается, что данное нововведение приняли с целью сократить риск респираторных заболеваний при посещении медучреждений.

Фото: БЕЛТА

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