﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав разрешил врачам ставить диагноз «инфекция COVID-19» без ПЦР-теста

01.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минздрав разрешил врачам ставить диагноз «инфекция COVID-19» без ПЦР-теста

Минздрав опубликовал комментарий к приказу № 108, который был подписан 31 января текущего года. Согласно дополнениям, врачам разрешили устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных без проведения обязательного ПЦР-тестирования.

По данным белорусских эпидемиологов, сейчас активно распространяется вирус SARS-CoV-2, при этом результаты ПЦР-тестов никак не сказываются на лечении.

Сообщается, что данное нововведение приняли с целью сократить риск респираторных заболеваний при посещении медучреждений. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав опубликовал комментарий к приказу № 108, который был подписан 31 января текущего года. Согласно дополнениям, врачам разрешили устанавливать диагноз...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кибермошенники за год обманули 1,5 тыс. жителей Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by