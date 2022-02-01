|
Минздрав разрешил врачам ставить диагноз «инфекция COVID-19» без ПЦР-теста
Источник материала: ОНТ
Минздрав
По данным белорусских эпидемиологов, сейчас активно распространяется вирус SARS-CoV-2, при этом результаты ПЦР-тестов никак не сказываются на лечении.
Сообщается, что данное нововведение приняли с целью сократить риск респираторных заболеваний при посещении медучреждений.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав опубликовал комментарий к приказу № 108, который был подписан 31 января текущего года. Согласно дополнениям, врачам разрешили устанавливать диагноз...
|
Архив (Разное)