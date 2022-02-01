Лучший танковый экипаж готовится к участию в международном соревновании

Источник материала: ОНТ

Броня крепка! Лучший танковый экипаж выбрали на базе 72-го объединенного учебного центра Вооруженных сил.

Здесь провели соревнования на звание лучших специалистов – командира, наводчика и механика-водителя.

В стрельбе отличился представитель Военной академии, в управлении – боец 120-й механизированной бригады, а военнослужащий 6-й мехбригады из Гродно стал лучшим командиром танка.

В ближайшее время участников ждет подготовка к отборочному этапу, по итогам которого будет сформирована белорусская команда конкурса АрМИ «Танковый биатлон».

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