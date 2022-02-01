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Названы две категории людей, которым запрещено спать в носках
Источник материала: ОНТ
Хирург-флеболог Армен Авакян назвал две категории людей, которым не стоит спать в теплых носках, так как это чревато развитием инфекций и даже может спровоцировать некроз. Слова эксперта
Надевать теплые носки на ночь нельзя людям с нарушением кровообращение в ступнях. У подобных пациентов ноги постоянно мерзнут, но не рекомендуется пытаться согреть их с помощью дополнительной одежды. В частности, при атеросклерозе сосудов нижних конечностей сон в носках может привести к грибковой инфекции.
Также кровообращение в ногах нарушается у людей с сахарным диабетом.
Медик подчеркнул, что при этом заболевании снижаются защитные свойства кожи – в результате увеличиваются риски появления опасных инфекционных осложнений.
Люди, испытывающие из-за постоянно мерзнущих ног дискомфорт, могут перед сном согревать конечности с помощью контрастного душа.
Фото: Pixabay
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Хирург-флеболог Армен Авакян назвал две категории людей, которым не стоит спать в теплых носках, так как это чревато развитием инфекций и даже может спровоцировать...
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