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Названы две категории людей, которым запрещено спать в носках

01.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы две категории людей, которым запрещено спать в носках

Хирург-флеболог Армен Авакян назвал две категории людей, которым не стоит спать в теплых носках, так как это чревато развитием инфекций и даже может спровоцировать некроз. Слова эксперта приводит радио Sputnik.

Надевать теплые носки на ночь нельзя людям с нарушением кровообращение в ступнях. У подобных пациентов ноги постоянно мерзнут, но не рекомендуется пытаться согреть их с помощью дополнительной одежды. В частности, при атеросклерозе сосудов нижних конечностей сон в носках может привести к грибковой инфекции.

Также кровообращение в ногах нарушается у людей с сахарным диабетом.

Медик подчеркнул, что при этом заболевании снижаются защитные свойства кожи – в результате увеличиваются риски появления опасных инфекционных осложнений.

Люди, испытывающие из-за постоянно мерзнущих ног дискомфорт, могут перед сном согревать конечности с помощью контрастного душа.

Фото: Pixabay

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Хирург-флеболог Армен Авакян назвал две категории людей, которым не стоит спать в теплых носках, так как это чревато развитием инфекций и даже может спровоцировать...
 
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