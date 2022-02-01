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Пассажир автобуса госпитализирован после ДТП в Славгородском районе

01.02.2022 11:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пассажир автобуса госпитализирован после ДТП в Славгородском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 31 января в 7.35 в д.Поповка. Двигаясь на грузовом автомобиле ГАЗ, 43-летний гомельчанин проявил невнимательность и не выбрал безопасную дистанцию. В итоге он совершил столкновение с автобусом Radzimich, который остановился у остановочного пункта для посадки/высадки пассажиров. В результате ДТП 57-летний пассажир автобуса с травмами доставлен в больницу. Мужчине оказана медицинская помощь, он отпущен домой.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пассажир автобуса госпитализирован после ДТП в Славгородском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД...
 
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