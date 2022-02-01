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Два человека погибли при лобовом столкновении легковушки и микроавтобуса в Ушачском районе

01.02.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе в ДТП погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Трагедия произошла сегодня утром около деревни Вацлавово. Лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус. По предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения водитель Renault Sandero. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир легкового авто (56 и 49 лет) погибли. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция рекомендует водителям проявлять максимум осторожности в условиях зимнего вождения, выбирать безопасную скорость движения, избегать резких торможений, перестроений и маневров.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Трагедия произошла сегодня утром около деревни Вацлавово. Лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус. По предварительной информации, не справился с...
 
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