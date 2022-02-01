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МВД: подозреваемого в нападении на ювелирный магазин в Гродно задержали в течение часа

01.02.2022 11:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемого в вооруженном нападении на ювелирный магазин в Гродно задержали в течение часа. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Вчера сообщалось о вооруженном нападении на ювелирный магазин в Гродно. Сразу после совершения преступления работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд Департамента охраны прибыл на место в считаные минуты, однако злоумышленнику удалось скрыться", - рассказали в МВД.

Для его розыска был введен спецплан, задействовано большинство милиционеров области, обеспечено патрулирование на всех дорогах, ведущих в Гродно.

По оперативной информации, злоумышленник мог уехать из города на такси либо маршрутке. На трассе М6 в Щучинском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси с разыскиваемым. У пьяного 43-летнего жителя Гродно при себе были обнаружены похищенные украшения на сумму более Br58 тыс. и нож, которым он угрожал продавцам.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Для его розыска был введен спецплан, задействовано большинство милиционеров области, обеспечено патрулирование на всех дорогах, ведущих в Гродно.
 
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