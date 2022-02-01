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Ехал на такси: в милиции рассказали подробности задержания налетчика на ювелирный магазин в Гродно

01.02.2022 12:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Налетчика на ювелирный магазин из Гродно задержали по горячим следам в Щучинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 31 января в ювелирный магазин по улице Советской в Гродно зашел мужчина. Он попросил продавца показать ему несколько украшений, а затем, угрожая ножом, похитил почти два десятка ювелирных изделий на сумму около Br58 тыс.

Сразу после совершения преступления работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд Департамента охраны прибыл на место в считанные минуты, однако злоумышленнику удалось скрыться.

Для его розыска было задействовано большинство милиционеров области. Патрулировались все дороги, ведущие в Гродно. Задержали подозреваемого в течение часа.

"На трассе М6 в Щучинском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси, в котором и ехал разыскиваемый. У пьяного 43-летнего жителя Гродно при себе обнаружены похищенные украшения и нож, которым он угрожал продавцам", - рассказали в милиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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"На трассе М6 в Щучинском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси, в котором и ехал разыскиваемый. У пьяного 43-летнего жителя Гродно при себе обнаружены...
 
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