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В Минске под эгидой Сбера пройдет маркетинговая выставка с быстрыми деловыми знакомствами
Источник материала: Myfin
Специалисты соберутся вместе ради презентации весенней коллекции маркетинговых решений. А заодно – найти новых деловых партнеров и разобрать актуальные кейсы на мастер-классах. Приглашают маркетологов, рекламистов, HR- и PR-специалистов.
Во время выставки будут работать стенды, на которых представят лучшие маркетинговые решения. На месте можно будет обсудить проекты под чашку кофе. Серия мастер-классов будет посвящена «вредным советам о том, как не нужно делать». Также будет обсуждаться гендерный подход в маркетинге, HR и PR.
Выставка пройдет под эгидой Сбер Банка. Кроме того, его представители примут участие в качестве спикеров.
Из интересного – быстрые знакомства в формате «speed meeting». Также будут представлены свежие идеи для корпоративных подарков, креативные концепции для брендинга и яркие примеры фотопродакшна, а завершится мероприятие вечеринкой.
«Мы всегда выступаем за прорывные идеи и свежие подходы, будь то финансовые технологии или маркетинговые коммуникации. И при этом большое внимание уделяем гендерному равенству, о чем собираемся подискутировать во время мастер-класса», – поясняют в Сбер Банке.
Выставка пройдет 4 февраля в Минске в пространстве Dogma Hub на Куйбышева, 22. Для бесплатного участия необходимо пройти регистрацию в интернете.
*Партнерский материал. УНП 100219673
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Минске 4 февраля под эгидой Сбер Банка пройдет необычная выставка с презентацией ярких маркетинговых решений: весенняя встреча Содружества. Посетителей ожидают...
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