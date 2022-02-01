В Минске под эгидой Сбера пройдет маркетинговая выставка с быстрыми деловыми знакомствами

Источник материала: Myfin

Минске под эгидой Сбера пройдет маркетинговая выставка с быстрыми деловыми знакомствами" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1643707623300907.jpg">

Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

Специалисты соберутся вместе ради презентации весенней коллекции маркетинговых решений. А заодно – найти новых деловых партнеров и разобрать актуальные кейсы на мастер-классах. Приглашают маркетологов, рекламистов, HR- и PR-специалистов.



Во время выставки будут работать стенды, на которых представят лучшие маркетинговые решения. На месте можно будет обсудить проекты под чашку кофе. Серия мастер-классов будет посвящена «вредным советам о том, как не нужно делать». Также будет обсуждаться гендерный подход в маркетинге, HR и PR.



Выставка пройдет под эгидой Сбер Банка. Кроме того, его представители примут участие в качестве спикеров.

Из интересного – быстрые знакомства в формате «speed meeting». Также будут представлены свежие идеи для корпоративных подарков, креативные концепции для брендинга и яркие примеры фотопродакшна, а завершится мероприятие вечеринкой.



«Мы всегда выступаем за прорывные идеи и свежие подходы, будь то финансовые технологии или маркетинговые коммуникации. И при этом большое внимание уделяем гендерному равенству, о чем собираемся подискутировать во время мастер-класса», – поясняют в Сбер Банке.

Выставка пройдет 4 февраля в Минске в пространстве Dogma Hub на Куйбышева, 22. Для бесплатного участия необходимо пройти регистрацию в интернете.



*Партнерский материал. УНП 100219673