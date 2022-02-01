"Бизнес-леди" выманила свыше Br1,6 млн у 18 человек

Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками 10-го (по Минской области) управления ГУБОПиК МВД. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"В ходе расследования установлено, что 40-летняя женщина с октября 2017 года по апрель 2021-го путем обмана и злоупотребления доверием 18 граждан завладела их денежными средствами на общую сумму Br1,6 млн, а также пыталась завладеть денежными средствами еще одного гражданина на сумму почти Br190 тыс.", - рассказали в УСК.

Согласно показаниям потерпевших, обвиняемая просила дать ей денежные средства в долг под различными вымышленными предлогами, в том числе для личных нужд, развития строительного бизнеса и бизнеса, связанного с реализацией меховых изделий, выплаты заработной платы работникам и даже для оплаты процедуры экстракорпорального оплодотворения сестре.

Женщина позиционировала себя как "бизнес-леди", осуществляющую инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Обвиняемая сообщала потерпевшим, что на территории Российской Федерации у нее есть бизнес по производству натуральных шуб, постоянно говорила о знакомствах с влиятельными людьми и своем высоком заработке. Она передвигалась исключительно на немецком автомобиле премиум-класса либо на такси, регулярно посещала салоны красоты, тратила значительные суммы денег в торговых центрах, носила дорогую брендовую одежду, драгоценности, часы. Закупку продуктов питания зачастую заказывала у таксистов.

О своей жизни рассказывала, что как в России, так и в Минске за ней ухаживали обеспеченные мужчины, которые дарили ей дорогие подарки - квартиры, автомобили. Женщина сорила деньгами. К примеру, при стоимости маникюра Br30 могла оставить Br20 в качестве чаевых. Среди потерпевших - знакомые обвиняемой, бывшие коллеги и даже мастера салона красоты.

Следствием установлено, что в действительности никакого собственного бизнеса у женщины не было. Больше всего денежных средств - почти $500 тыс. даме удалось выманить у 30-летнего мужчины, с которым они ранее вместе работали на одном из предприятий.

Следователями УСК по Минской области допрошены потерпевшие, десятки свидетелей, осмотрены документы, мобильный телефон обвиняемой, проведены обыски по ее месту жительства, изучено материальное положение фигурантки. К материалам дела приобщены результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го (по Минской области) управления ГУБОПиК МВД.

Действия женщины квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-