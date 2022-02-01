Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин задержан по подозрению в кибермошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Партизанское РУВД столицы обратились граждане и рассказали, что стали жертвами кибермошенника. Установлено, что заявители искали в интернете информацию об оформлении онлайн-кредитов. Затем с ними связывался 30-летний минчанин, который обещал оказать помощь в этом вопросе, для чего просил сообщить ему паспортные данные и коды, которые приходили потерпевшим в СМС-сообщениях. После получения информации подозреваемый создавал учетные записи и оформлял на заявителей онлайн-кредиты", - рассказали в ГУВД.

После того как банки одобряли заявки на получение кредитов, минчанин переводил все денежные средства на подконтрольные ему счета. Полученные деньги мужчина тратил на личные нужды.

Подозреваемый задержан, правоохранители установили его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в столице. Окончательная сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий, устанавливается. Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

"Чтобы не стать жертвой киберпреступников, соблюдайте следующие правила: никому и ни под каким предлогом не передавайте и не сообщайте паспортные данные, платежные реквизиты и иную персональную информацию, не передавайте банковскую платежную карточку посторонним лицам и не сообщайте ее реквизиты, не используйте неизвестные мобильные приложения, в которых требуется ввод платежных реквизитов, учетных данных аккаунтов электронной почты, интернет-банкинга, социальных сетей или иных интернет-ресурсов", - добавили в ГУВД.-0-