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В Речицком районе при пожаре погиб мужчина
Источник материала: БелТА
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"31 января в 14.40 спасателям поступили сведения о пожаре в жилом доме по ул.Советской в агрогородке Солтаново. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1984 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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"31 января в 14.40 спасателям поступили сведения о пожаре в жилом доме по ул.Советской в агрогородке Солтаново. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1984 года рождения,...
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