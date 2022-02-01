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В Речицком районе при пожаре погиб мужчина

01.02.2022 12:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"31 января в 14.40 спасателям поступили сведения о пожаре в жилом доме по ул.Советской в агрогородке Солтаново. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1984 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"31 января в 14.40 спасателям поступили сведения о пожаре в жилом доме по ул.Советской в агрогородке Солтаново. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1984 года рождения,...
 
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