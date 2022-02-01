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Пенсионер утонул в реке в Хотимске
Источник материала: БелТА
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хотимске в реке утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасателям 31 января в 13.49 поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Беседь в городском поселке Хотимск Могилевской области.
Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1950 года рождения, пенсионер.-0-
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Спасателям 31 января в 13.49 поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Беседь в городском поселке Хотимск Могилевской области.
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