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Пенсионер утонул в реке в Хотимске

01.02.2022 12:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хотимске в реке утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 31 января в 13.49 поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Беседь в городском поселке Хотимск Могилевской области.

Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1950 года рождения, пенсионер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям 31 января в 13.49 поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Беседь в городском поселке Хотимск Могилевской области.
 
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