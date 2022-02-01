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Столичная ГАИ проводит тотальную проверку такси

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За час – десятки нарушений! Столичная ГАИ проводит тотальную проверку такси на дороге. В центре внимания – водители, которые используют в работе популярные интернет – сервисы.

Многие перевозчики этой категории все чаще позволяют себе грубые нарушения правил дорожного движения, не считаясь с безопасностью других. Зачастую, в погоне за клиентом, не замечают скоростных пределов и не прочь полихачить между транспортными потоками.

Некоторые не брезгуют сесть за руль без прав либо с алкоголем в крови. Такое поведение отразилось на безопасности.

До 4 февраля инспекторы ДПС будут проводить рейды, в том числе и скрытого типа с использованием специальной техники.  Особое внимание – скоростному режиму и перевозке пассажиров. К проверке подключена и транспортная инспекция.

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За час – десятки нарушений! Столичная ГАИ проводит тотальную проверку такси на дороге. В центре внимания – водители, которые используют в работе популярные...
 
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