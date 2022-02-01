В Минтруда рассказали, как получить выходные по болезни без больничного

Источник материала: ОНТ

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, как работники смогут взять до трех выходных в случае болезни без предъявления больничного, пишет БЕЛТА.

Данное новшество закреплено п. 14 указа Президента от 24 апреля 2020 года №143 «О поддержке экономики».

При этом освобождение от работы без листа нетрудоспособности не может превышать трех дней. Причем отсутствие на работе обязательно нужно согласовать с руководителем.

Фото: БЕЛТА

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