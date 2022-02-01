﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские профсоюзы возобновили выездные приемы на предприятиях и в организациях

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

К событиям в нашей стране. Белорусские профсоюзы возобновили выездные приемы. Только в первый день по всей стране состоялось более 100 таких встреч. Непосредственно на самих предприятиях и в организациях.

По сути, граждане обращаются к инспекторам федерации за бесплатной юридической помощью на местах и в удобное для них время.

Специалисты консультируют по разным темам: в основном по защите трудовых прав и социально-экономических интересов. Продление контракта, несвоевременная выплата зарплаты и неправильность расчетов, пенсии, отпуска. Также – по жилищным вопросам или за разъяснением прописанных в нормативных актах обязанностях. Есть и жалобы.  

К специалистам из профсоюзов подключаются также представители органов власти и прокуратуры. Из 48 тысяч нарушений за прошлый год почти все устранены. На рабочих местах восстановлено 38 человек. По требованиям профсоюзов работникам вернули более 7 миллионов рублей.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К событиям в нашей стране. Белорусские профсоюзы возобновили выездные приемы. Только в первый день по всей стране состоялось более 100 таких встреч. Непосредственно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер утонул в реке в Хотимске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by