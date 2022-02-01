Белорусские профсоюзы возобновили выездные приемы на предприятиях и в организациях

Источник материала: ОНТ

К событиям в нашей стране. Белорусские профсоюзы возобновили выездные приемы. Только в первый день по всей стране состоялось более 100 таких встреч. Непосредственно на самих предприятиях и в организациях.

По сути, граждане обращаются к инспекторам федерации за бесплатной юридической помощью на местах и в удобное для них время.

Специалисты консультируют по разным темам: в основном по защите трудовых прав и социально-экономических интересов. Продление контракта, несвоевременная выплата зарплаты и неправильность расчетов, пенсии, отпуска. Также – по жилищным вопросам или за разъяснением прописанных в нормативных актах обязанностях. Есть и жалобы.

К специалистам из профсоюзов подключаются также представители органов власти и прокуратуры. Из 48 тысяч нарушений за прошлый год почти все устранены. На рабочих местах восстановлено 38 человек. По требованиям профсоюзов работникам вернули более 7 миллионов рублей.

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