Турист на сафари пошел в туалет и был затоптан слоном

Источник материала: ОНТ

В Уганде в национальном парке Мерчисон-Фолс погиб турист из Саудовской Аравии. Как пишет Insider , мужчина вышел из машины, чтобы сходить в туалет, но был затоптан разъяренным слоном.

Путешественник Айман Сайел Эльшахани захотел в туалет. Во время остановки для отдыха мужчина отошел от группы. Туриста заметил агрессивный слон, он погнался за Эльшахани и растоптал его.

Как уточняет газета The Times , погибший отошел от автомобиля дальше других туристов. Мужчина не успел убежать в безопасное место, слон атаковал его. Издание предполагает, что животное было самцом, у слона начался период спаривания.

Полиция и службы Уганды по охране дикой природы начали расследование.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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