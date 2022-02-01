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Турист на сафари пошел в туалет и был затоптан слоном

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Турист на сафари пошел в туалет и был затоптан слоном

В Уганде в национальном парке Мерчисон-Фолс погиб турист из Саудовской Аравии. Как  пишет Insider, мужчина вышел из машины, чтобы сходить в туалет, но был затоптан разъяренным слоном. 

Путешественник Айман Сайел Эльшахани захотел в туалет. Во время остановки для отдыха мужчина отошел от группы. Туриста заметил агрессивный слон, он погнался за Эльшахани и растоптал его.

Как уточняет газета The Times, погибший отошел от автомобиля дальше других туристов. Мужчина не успел убежать в безопасное место, слон атаковал его. Издание предполагает, что животное было самцом, у слона начался период спаривания.

Полиция и службы Уганды по охране дикой природы начали расследование.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В Уганде в национальном парке Мерчисон-Фолс погиб турист из Саудовской Аравии. Как  пишет Insider, мужчина вышел из машины, чтобы сходить в туалет, но был затоптан...
 
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