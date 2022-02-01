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Турист на сафари пошел в туалет и был затоптан слоном
Источник материала: ОНТ
В Уганде в национальном парке Мерчисон-Фолс погиб турист из Саудовской Аравии. Как пишет
Путешественник Айман Сайел Эльшахани захотел в туалет. Во время остановки для отдыха мужчина отошел от группы. Туриста заметил агрессивный слон, он погнался за Эльшахани и растоптал его.
Как уточняет газета
Полиция и службы Уганды по охране дикой природы начали расследование.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В Уганде в национальном парке Мерчисон-Фолс погиб турист из Саудовской Аравии. Как пишет Insider, мужчина вышел из машины, чтобы сходить в туалет, но был затоптан...
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