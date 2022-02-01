В Канаде протестующие против ковид-ограничений дальнобойщики заняли столицу

Источник материала: ОНТ

Третьи сутки столицу Канады прессингуют противники карантинных мер. Дальнобойщики практически штурмом и всего за считанные часы взяли город.

Больше 50 тысяч большегрузов встречали горожане с плакатами. Жители поддерживают позицию водителей. Власти грозят штрафами, но люди не отступают. Они приносят дальнобойщикам еду и питье и даже оплачивают ночлег в гостиницах.

Рядом со стоянкой развернули ярмарку – вырученные деньги пойдут в фонд поддержки. Протестующие требуют отмены карантина, ведь он приносит большие финансовые потери. Демонстранты пока ведут себя мирно, но полиция готова к беспорядкам. Офицеры уже предупредили, что в случаи погромов, готовы дать жесткий ответ.

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