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В Канаде протестующие против ковид-ограничений дальнобойщики заняли столицу

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Канаде протестующие против ковид-ограничений дальнобойщики заняли столицу

Третьи сутки столицу Канады прессингуют противники карантинных мер. Дальнобойщики практически штурмом и всего за считанные часы взяли город.  

Больше 50 тысяч большегрузов встречали горожане с плакатами. Жители поддерживают позицию водителей. Власти грозят штрафами, но люди не отступают. Они приносят дальнобойщикам еду и питье и даже оплачивают ночлег в гостиницах.

Рядом со стоянкой развернули ярмарку – вырученные деньги пойдут в фонд поддержки. Протестующие требуют отмены карантина, ведь он приносит большие финансовые потери. Демонстранты пока ведут себя мирно, но полиция готова к беспорядкам. Офицеры уже предупредили, что в случаи погромов, готовы дать жесткий ответ.

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Третьи сутки столицу Канады прессингуют противники карантинных мер. Дальнобойщики практически штурмом и всего за считанные часы взяли город.   Больше 50 тысяч...
 
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