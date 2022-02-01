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На видео попала смешная реакция пса на воздушные шары. Такого вы еще не видели, посмотрите!

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На видео попала смешная реакция пса на воздушные шары. Такого вы еще не видели, посмотрите!

Поведение животных бывает непредсказуемым, когда они видят неопознанные для них объекты. Пес на этом видео, например, принял за врага воздушные шары.

Хозяин заснял реакцию своего пса Капы на воздушные шары. Питомец то со злостью, то со страхом смотрел на обездвиженные шарики, но так и не осмелился на них напасть. В итоге бедный и напуганный пес убежал с места встречи.

Пользователей насмешила такая реакция и они оставили десятки комментариев, вот несколько из них: «Ахаха, обнаружен неопознанный объект», «Нападение — это лучшая защита», «Я не трус, но я боюсь», «Пхах, нашла главную угрозу в доме».

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Поведение животных бывает непредсказуемым, когда они видят неопознанные для них объекты. Пес на этом видео, например, принял за врага воздушные шары. Хозяин заснял...
 
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