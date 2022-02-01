Запасов топлива в хранилищах ЕС почти не осталось

Источник материала: ОНТ

Все меньше и меньше запасов топлива в хранилищах ЕС. Те 20%, что есть сейчас, – критически мало. Их может не хватить до конца отопительного сезона.

Даже в самых благополучных странах – Германии и Франции – запасы не превышают 40%. Непросто Украине, к прошлому году запасы уменьшились почти на половину. Как следствие такая тенденция заставляет расти цены.

Так, накануне торги по газу – чуть ниже тысячи долларов за тысячу кубометров. Европейские поставщики надеются, ситуация стабилизируется после начала поставок сжиженного газа из США. Но все смотрят на ситуацию так оптимистично – с 11 января запасы в европейских хранилищах оцениваются на самом минимальном в истории уровне.

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