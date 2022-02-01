﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запасов топлива в хранилищах ЕС почти не осталось

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Запасов топлива в хранилищах ЕС почти не осталось

Все меньше и меньше запасов топлива в хранилищах ЕС. Те 20%, что есть сейчас, – критически мало. Их может не хватить до конца отопительного сезона.

Даже в самых благополучных странах – Германии и Франции – запасы не превышают 40%. Непросто Украине, к прошлому году запасы уменьшились почти на половину. Как следствие такая тенденция заставляет расти цены.

Так, накануне торги по газу – чуть ниже тысячи долларов за тысячу кубометров. Европейские поставщики надеются, ситуация стабилизируется после начала поставок сжиженного газа из США. Но все смотрят на ситуацию так оптимистично – с 11 января запасы в европейских хранилищах оцениваются на самом минимальном в истории уровне.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все меньше и меньше запасов топлива в хранилищах ЕС. Те 20%, что есть сейчас, – критически мало. Их может не хватить до конца отопительного сезона. Даже в самых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер утонул в реке в Хотимске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by