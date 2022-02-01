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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

Об открытых, партнерских и взаимовыгодных отношениях. Президент поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны.

Александр Лукашенко отметил, что «белорусский народ искренне рад, что несмотря на все вызовы, в 2021 году китайская нация выполнила поставленные задачи и успешно достигла цели первого столетия – преодоления бедности и формирования общества средней зажиточности».

Также Глава государства выразил убеждение, что Китай продолжит идти по четко выверенному пути для достижения китайской мечты о великом возрождении нации. Президент подчеркнул, что Минск гордится отношениями железного братства и дружбы с Пекином. Стремительными темпами наращивается товарооборот. Реализуются совместные инвестиционные проекты мирового уровня. Страны оказывают другу помощь в преодолении пандемии.

Также особое внимание расширению гуманитарного сотрудничества.

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Теги: Минск
 
 
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Об открытых, партнерских и взаимовыгодных отношениях. Президент поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны. Александр...
 
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