Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга: вы выбрали знаковый момент для посещения Беларуси

Источник материала: ОНТ

Делегация Санкт-Петербурга, возглавляемая губернатором города, выбрала очень знаковый момент для визита в нашу страну. Об этом 1 февраля во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

Кроме членов возглавляемой губернатором Санкт-Петербурга делегации на мероприятии также присутствовали посол России в Беларуси Борис Грызлов и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По словам Александра Лукашенко, сегодняшний визит определяет важные исторические и гуманитарные акценты.

Президент высказал слова благодарности за то, что делегация Санкт-Петербурга в нынешней непростой ситуации выбрала для посещения Беларуси такой знаковый момент. Глава государства обратил внимание: и в Беларуси, и в Санкт-Петербурге бережно восстанавливают и хранят память об истории Великой Отечественной войны.

Фото: БЕЛТА

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