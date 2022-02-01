﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга: вы выбрали знаковый момент для посещения Беларуси

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга: вы выбрали знаковый момент для посещения Беларуси

Делегация Санкт-Петербурга, возглавляемая губернатором города, выбрала очень знаковый момент для визита в нашу страну. Об этом 1 февраля во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

Кроме членов возглавляемой губернатором Санкт-Петербурга делегации на мероприятии также присутствовали посол России в Беларуси Борис Грызлов и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По словам Александра Лукашенко, сегодняшний визит определяет важные исторические и гуманитарные акценты. 

Президент высказал слова благодарности за то, что делегация Санкт-Петербурга в нынешней непростой ситуации выбрала для посещения Беларуси такой знаковый момент. Глава государства обратил внимание: и в Беларуси, и в Санкт-Петербурге бережно восстанавливают и хранят память об истории Великой Отечественной войны.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация Санкт-Петербурга, возглавляемая губернатором города, выбрала очень знаковый момент для визита в нашу страну. Об этом 1 февраля во время встречи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер утонул в реке в Хотимске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by