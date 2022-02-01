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Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга: вы выбрали знаковый момент для посещения Беларуси
Источник материала: ОНТ
Делегация Санкт-Петербурга, возглавляемая губернатором города, выбрала очень знаковый момент для визита в нашу страну. Об этом 1 февраля во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова Главы государства
Кроме членов возглавляемой губернатором Санкт-Петербурга делегации на мероприятии также присутствовали посол России в Беларуси Борис Грызлов и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
По словам Александра Лукашенко, сегодняшний визит определяет важные исторические и гуманитарные акценты.
Президент высказал слова благодарности за то, что делегация Санкт-Петербурга в нынешней непростой ситуации выбрала для посещения Беларуси такой знаковый момент. Глава государства обратил внимание: и в Беларуси, и в Санкт-Петербурге бережно восстанавливают и хранят память об истории Великой Отечественной войны.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга: вы выбрали знаковый момент для посещения Беларуси
Делегация Санкт-Петербурга, возглавляемая губернатором города, выбрала очень знаковый момент для визита в нашу страну. Об этом 1 февраля во время встречи с...
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