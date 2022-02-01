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Два человека погибли в результате ДТП в Ушачском районе
Источник материала: ОНТ
Смертельно ДТП произошло около 9 часов утра вблизи деревни Вацлавово Ушачского района,
Renault Sandero и Volkswagen столкнулись лоб в лоб. 56-летний водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.
В результате погибли водитель и женщина-пассажир легкового авто.
Устанавливаются все подробности происшествия. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС и следователи.
Фото: МВД
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Смертельно ДТП произошло около 9 часов утра вблизи деревни Вацлавово Ушачского района, передает МВД Беларуси. Renault Sandero и Volkswagen столкнулись лоб в лоб. 56-летний...
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