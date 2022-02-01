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Два человека погибли в результате ДТП в Ушачском районе

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли в результате ДТП в Ушачском районе

Смертельно ДТП произошло около 9 часов утра вблизи деревни Вацлавово Ушачского района, передает МВД Беларуси.

Renault Sandero и Volkswagen столкнулись лоб в лоб. 56-летний водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.


В результате погибли водитель и женщина-пассажир легкового авто.

Устанавливаются все подробности происшествия. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС и следователи.

Фото: МВД

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Смертельно ДТП произошло около 9 часов утра вблизи деревни Вацлавово Ушачского района, передает МВД Беларуси. Renault Sandero и Volkswagen столкнулись лоб в лоб. 56-летний...
 
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