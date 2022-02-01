Депутат Европарламента назвала украинских политиков наркоманами

Источник материала: ОНТ

Очередной скандал между Брюсселем и Киевом. Депутат Европарламента публично назвала украинских политиков наркоманами.

Соответствующую запись Виола фон Крамон разместила в своем Twitter. Правда, в форме вопроса, но он скорее риторический.

Подобный выпад Евродепутата стал реакцией на высказывание главы партии «Слуга народа». Давид Арахамия заявил, что США и другие страны своими заявлениями о якобы скором нападении России на Украину лишь сеют панику и это вредит украинской экономике.

Слухи о наступательной агрессии Москвы вынужден был после разговора с Байденом опровергать и Владимир Зеленский, чем вызвал явное недовольство в Брюссели США. Им на западе, судя по всему, виднее.

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