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Депутат Европарламента назвала украинских политиков наркоманами
Источник материала: ОНТ
Очередной скандал между Брюсселем и Киевом. Депутат Европарламента публично назвала украинских политиков наркоманами.
Соответствующую запись Виола фон Крамон разместила в своем Twitter. Правда, в форме вопроса, но он скорее риторический.
Подобный выпад Евродепутата стал реакцией на высказывание главы партии «Слуга народа». Давид Арахамия заявил, что США и другие страны своими заявлениями о якобы скором нападении России на Украину лишь сеют панику и это вредит украинской экономике.
Слухи о наступательной агрессии Москвы вынужден был после разговора с Байденом опровергать и Владимир Зеленский, чем вызвал явное недовольство в Брюссели США. Им на западе, судя по всему, виднее.
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Очередной скандал между Брюсселем и Киевом. Депутат Европарламента публично назвала украинских политиков наркоманами. Соответствующую запись Виола фон Крамон...
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