﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутат Европарламента назвала украинских политиков наркоманами

01.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Депутат Европарламента назвала украинских политиков наркоманами

Очередной скандал между Брюсселем и Киевом. Депутат Европарламента публично назвала украинских политиков наркоманами.

Соответствующую запись Виола фон Крамон разместила в своем Twitter. Правда, в форме вопроса, но он скорее риторический.

Подобный выпад Евродепутата стал реакцией на высказывание главы партии «Слуга народа». Давид Арахамия заявил, что США и другие страны своими заявлениями о якобы скором нападении России на Украину лишь сеют панику и это вредит украинской экономике.

Слухи о наступательной агрессии Москвы вынужден был после разговора с Байденом опровергать и Владимир Зеленский, чем вызвал явное недовольство в Брюссели США. Им на западе, судя по всему, виднее.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной скандал между Брюсселем и Киевом. Депутат Европарламента публично назвала украинских политиков наркоманами. Соответствующую запись Виола фон Крамон...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер утонул в реке в Хотимске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by