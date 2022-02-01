﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Белыничском районе задержан наркооптовик: при нем нашли 0,5 кг опасного психотропа

01.02.2022 13:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе задержан наркооптовик, при нем нашли 0,5 кг опасного психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Ночью в Белыничском районе оперативники задержали 27-летнего могилевчанина, - прокомментировал сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич. В салоне автомобиля задержанного было обнаружено почти 500 г мефедрона".

Установлено, что молодой человек работал около двух недель на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Сверток с крупной партией товара забрал в условленном месте и должен был разложить на мелкие партии для последующего распространения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ночью в Белыничском районе оперативники задержали 27-летнего могилевчанина, - прокомментировал сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Столбцовского района угнал машину, чтобы быстрее добраться домой
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by