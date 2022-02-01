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В Белыничском районе задержан наркооптовик: при нем нашли 0,5 кг опасного психотропа
Источник материала: БелТА
1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе задержан наркооптовик, при нем нашли 0,5 кг опасного психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"Ночью в Белыничском районе оперативники задержали 27-летнего могилевчанина, - прокомментировал сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич. В салоне автомобиля задержанного было обнаружено почти 500 г мефедрона".
Установлено, что молодой человек работал около двух недель на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Сверток с крупной партией товара забрал в условленном месте и должен был разложить на мелкие партии для последующего распространения.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-
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"Ночью в Белыничском районе оперативники задержали 27-летнего могилевчанина, - прокомментировал сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич. В...
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