Источник материала: Myfin

Курсы валют на 1 февраля: курс доллара – 2.5917, курс евро – 2.9156, российский рубль – 3.3608" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1643711462167608.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0069 рубля до 2.5917, что составило 0.27%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0436 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0131 (0.45%), на 1 февраля 2022 курс составил 2.9156. По итогам месяца евро вырос на 0.033 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0057 рублей (0.17%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0714 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 35 855 800 7 498 860 29 041 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.54 – 2.587 рублей, курс продажи доллара 2.593 – 2.643. Евро можно было продать в диапазоне 2.82 – 2.912 рублей, купить – 2.917 – 2.95.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =77.25 (стоимость 1 доллара равна 77.25 российских рублей),

=77.25 (стоимость 1 доллара равна 77.25 российских рублей), EUR/USD =1.128 (1 евро стоит 1.128 доллар),

=1.128 (1 евро стоит 1.128 доллар), EUR/RUB =87 (87 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.