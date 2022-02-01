Курсы валют на 1 февраля: курс доллара 2.5917, курс евро 2.9156, российский рубль 3.3608

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0069 рубля до 2.5917,
что составило 0.27%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0436 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0131 (0.45%), на 1 февраля 2022 курс составил 2.9156. По итогам месяца
евро вырос на 0.033 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0057 рублей (0.17%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0714 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
35 855 800
7 498 860
29 041 000
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.54 – 2.587 рублей, курс продажи доллара 2.593 – 2.643.
Евро можно было продать в диапазоне 2.82 – 2.912 рублей, купить – 2.917 – 2.95.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=77.25 (стоимость 1 доллара равна 77.25 российских рублей),