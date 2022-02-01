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В Гомельском районе в столкновении машин пострадала двухлетняя пассажирка

01.02.2022 14:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе в ДТП пострадала девочка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"31 января, примерно в 19.40, 19-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ 320" двигался на 7-м км автодороги "Подъезд к г.Гомелю от автодороги М10" в сторону Костюковки Гомельского района. В пути он не справился с управлением, машину занесло, и она выехала на полосу встречного движения. Там авто столкнулось с "Фиатом Браво", за рулем которого был 29-летний водитель. В итоге пострадала двухлетняя пассажирка "Фиата Браво", - рассказали в ГАИ.

С травмами ребенок госпитализирован.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать все требования ПДД, меры предосторожности в условиях непогоды. Двигайтесь с безопасной скоростью, чтобы не потерять контроль над управлением, избегайте резких и необдуманных маневров, которые с легкостью могут привести к заносу транспортного средства, соблюдайте дистанцию и боковой интервал.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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31 января, примерно в 19.40, 19-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ 320" двигался на 7-м км автодороги "Подъезд к г.Гомелю от автодороги М10" в сторону Костюковки...
 
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