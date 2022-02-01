Курсы валют на 02.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5917 -0.0069 1 USD Евро 2.9156 0.0131 1 EUR Российский рубль 3.3608 0.0057 100 RUB Гривна 9.1474 0.0130 100 UAH Тенге 5.9703 -0.0097 1000 KZT Юань 4.0744 -0.0108 10 CNY

Про валюты, финансовые инструменты для бизнеса и частных лиц читайте в нашей рубрике «ФИНАНСЫ» .