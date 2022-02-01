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ПСЖ завершил борьбу за Кубок Франции по футболу
Источник материала: ОНТ
«Пари Сен-Жермен» вылетел из розыгрыша Кубка Франции по футболу. Стадия 1/8 финала оказалась непреодолимой для действующего обладателя трофея.
На стадионе «Парк де Пренс» парижане проиграли «Ницце». Основное время завершилось нулевой ничьей. Игра перешла в серию послематчевых пенальти.
Футболисты обеих команд исполнили по семь ударов и на этот раз удача была на стороне «Ниццы» (решающий пенальти реализовал Данте Бонфим).
Для ПСЖ это первый провал за последние семь лет: начиная с 2015 года команда стабильно играла в финале Кубка Франции.
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«Пари Сен-Жермен» вылетел из розыгрыша Кубка Франции по футболу. Стадия 1/8 финала оказалась непреодолимой для действующего обладателя трофея. На стадионе «Парк де...
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