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Налетчика на ювелирный магазин в Гродно задержали

01.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Налетчика, который ограбил ювелирный магазин в Гродно 31 января, оперативно задержали в Щучинском районе, передает УВД Гродненского облисполкома.

Накануне мужчина зашел в магазин ювелирных изделий на улице Советской и попросил продавца показать несколько украшений. Затем, угрожая ножом, он похитил почти 20 ювелирных украшений на сумму около Br58 тыс. Затем злоумышленник скрылся.

На розыск налетчика направили большую часть милиционеров области, патрулировались все дорогу на выезд из Гродно. Мужчину задержали в течение часа в автомобиле такси.

Возбуждено уголовное дело по статье разбой. 

Фото: МВД

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Теги: Гродно
 
 
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Налетчика, который ограбил ювелирный магазин в Гродно 31 января, оперативно задержали в Щучинском районе, передает УВД Гродненского облисполкома. Накануне мужчина...
 
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