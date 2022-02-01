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Португалия и Украина стали первыми полуфиналистами Чемпионата Европы по мини-футболу

01.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Португалия и Украина стали первыми полуфиналистами Чемпионата Европы по мини-футболу

На Чемпионате Европы по мини-футболу определились два полуфиналиста. Ими стали сборные Португалии и Украины.

В четвертьфинале португальцы со счетом 3:2 были сильнее сборной Финляндии, а Украина переиграла Казахстан – 5:3. 

Их соперники определятся уже сегодня вечером. Сборная Испании сыграет со Словакией, а Россия встретится с Грузией. 

Победитель турнира станет известен 6 февраля.

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На Чемпионате Европы по мини-футболу определились два полуфиналиста. Ими стали сборные Португалии и Украины. В четвертьфинале португальцы со счетом 3:2 были...
 
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