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Португалия и Украина стали первыми полуфиналистами Чемпионата Европы по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
На Чемпионате Европы по мини-футболу определились два полуфиналиста. Ими стали сборные Португалии и Украины.
В четвертьфинале португальцы со счетом 3:2 были сильнее сборной Финляндии, а Украина переиграла Казахстан – 5:3.
Их соперники определятся уже сегодня вечером. Сборная Испании сыграет со Словакией, а Россия встретится с Грузией.
Победитель турнира станет известен 6 февраля.
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На Чемпионате Европы по мини-футболу определились два полуфиналиста. Ими стали сборные Португалии и Украины. В четвертьфинале португальцы со счетом 3:2 были...
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