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В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет

01.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет

В секторе Газа во время строительства жилого микрорайона было обнаружено кладбище эпохи Древнего Рима. Возраст некрополя – около двух тысяч лет, информирует ТАСС.

Древнее кладбище было найдено возле города Бейт-Лахия. Специалистами были изъяты обнаруженные в гробницах и на месте раскопок артефакты. Территорию некрополя закрыли для дальнейшего изучения археологами.

По сведениям местных СМИ, жители города обнаружили кладбище еще две недели назад. Они успели растащить немало ценных артефактов, в том числе гончарные изделия и плиту с одной из гробниц.

Фото: Pixabay / носит характер иллюстрации

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В секторе Газа во время строительства жилого микрорайона было обнаружено кладбище эпохи Древнего Рима. Возраст некрополя – около двух тысяч лет, информирует ТАСС....
 
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