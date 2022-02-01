В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет

Источник материала: ОНТ

В секторе Газа во время строительства жилого микрорайона было обнаружено кладбище эпохи Древнего Рима. Возраст некрополя – около двух тысяч лет, информирует ТАСС.

Древнее кладбище было найдено возле города Бейт-Лахия. Специалистами были изъяты обнаруженные в гробницах и на месте раскопок артефакты. Территорию некрополя закрыли для дальнейшего изучения археологами.

По сведениям местных СМИ, жители города обнаружили кладбище еще две недели назад. Они успели растащить немало ценных артефактов, в том числе гончарные изделия и плиту с одной из гробниц.

Фото: Pixabay / носит характер иллюстрации

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