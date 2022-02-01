|
В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет
Источник материала: ОНТ
В секторе Газа во время строительства жилого микрорайона было обнаружено кладбище эпохи Древнего Рима. Возраст некрополя – около двух тысяч лет,
Древнее кладбище было найдено возле города Бейт-Лахия. Специалистами были изъяты обнаруженные в гробницах и на месте раскопок артефакты. Территорию некрополя закрыли для дальнейшего изучения археологами.
По сведениям местных СМИ, жители города обнаружили кладбище еще две недели назад. Они успели растащить немало ценных артефактов, в том числе гончарные изделия и плиту с одной из гробниц.
Фото: Pixabay / носит характер иллюстрации
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В секторе Газа во время строительства жилого микрорайона было обнаружено кладбище эпохи Древнего Рима. Возраст некрополя – около двух тысяч лет, информирует ТАСС....
|
Архив (Разное)