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В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым

01.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым

Народного артиста РСФСР отпевали в Центральной клинической больнице Москвы. Церемония прошла в закрытом формате.

Почтить память актера пришли родные, друзья и коллеги. Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. 

За свою жизнь актер сыграл более 200 ролей. Зрителям Леонид Куравлев запомнился по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Семнадцать мгновений весны», «Живет такой парень», «Золотой теленок» и другим.

Похоронят актера рядом с женой, на Троекуровском кладбище. Супруги познакомились еще в юности, провели в браке 52 года.

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Народного артиста РСФСР отпевали в Центральной клинической больнице Москвы. Церемония прошла в закрытом формате. Почтить память актера пришли родные, друзья и...
 
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