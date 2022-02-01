И спорт, и курсы вождения: картинг набирает популярность у детей

Источник материала: ОНТ

Маленький, да удаленький. Пару лет назад в Германии восьмилетний ребёнок угнал машину родителей, чтобы прокатиться ночью по автобану. Разгонялся до 140 км/ч, к счастью, всё закончилось благополучно. Откуда навыки вождения? Поинтересовались в полиции. Оказалось, что ребенок посещал занятия по картингу. В Беларуси это тоже популярный вид спорта, наши корреспонденты решили попробовать.





Известный немецкий гонщик Манфред фон Браухич говорил: «Без борьбы нет победы»! Эти слова отлично передают накал страстей, который царит на трассе. Картинг – это гонки на специальных малолитражных автомобилях, где счет идет буквально на сантиметры и секунды. А еще это отличный вариант досуга. Чтобы познакомить ребенка с этим видом спорта, родители могут сходить с ним в картинг-клуб и покататься вместе. Если сыну или дочке понравится, можно подумать о выборе секции. Так началась гоночная карьера 13-летнего Марьяна Писарева. Несколько лет он катался на прокатном картинге, а после решил заниматься профессионально.

Марьян Писарев, воспитанник школы картинга Минского государственного дворца детей и молодежи: «Тут надо попадать в тайминги. Не попал в тайминги – не зашел правильно в поворот – потерял время. А значит, не приехал первым. У меня есть небольшая мечта – заниматься картингом профессионально. Даже пойти на «Формулу». Но тут уже, наверное, как пойдет».

В школах картинга детей учат приемам управления картом и работе с инструментами. Но самое главное – изучить правила безопасности. Пока юный спортсмен не будет знать их идеально, тренер не выпустит его на трассу, кстати, специально оборудованную.

Вячеслав Винцек, заведующий лабораторией инновационных технологий Минского государственного дворца детей и молодежи: «Занятия проходят два раза в неделю. Два часа – вождение, один час – теория. Там они узнают устройство карта, правила дорожного движения. Наверное, каждый ребенок мечтает управлять транспортным средством, тем более, что с раннего возраста мы сможем воспитать квалифицированных водителей, которые будут обеспечивать хорошее движение на дорогах».

В некоторые секции принимают детей с 5 лет – как только ребенок может выполнять команды тренера и дотягиваться ногами до педалей. Но психологи считают, что лучше начинать занятия ближе к 7 годам. Милана Петрова пришла на картинг в 8 лет. Девочка выбрала нестандартное увлечение, потому что ей нравится скорость.

Милана Петрова, воспитанница школы картинга Минского государственного дворца детей и молодежи: «Мне нравилось, как мама по дороге быстро ездит, и мне самой захотелось. Мы учимся, как справляться с поворотами, как правильно ехать, чтобы не заносило. В будущем пригодится, я буду хорошо на дороге ездить на настоящей машине. Я еще собираюсь долго заниматься».

Картинг – вид спорта непростой, он требует от гонщика собранности, выносливости и смелости, а еще – крепкого здоровья. Прежде чем записаться в секцию, нужно пройти медицинский осмотр, и только когда врачи позволят начать занятия, можно садиться за руль.

Вячеслав Винцек, заведующий лабораторией инновационных технологий Минского государственного дворца детей и молодёжи: «Одним из важных моментов – это огромное желание заниматься данным видом творчества и спорта и, конечно, нужна хорошая реакция, потому что мы пытаемся сделать из них хороших спортсменов для участия в соревнованиях».

Если ваш ребенок постоянно играет в гонки, познакомьте его с картингом. Ведь он воспитывает в детях ответственность, стрессоустойчивость и волю к победе. А еще это гарантия крепкого здоровья и закалки характера.

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