|
И спорт, и курсы вождения: картинг набирает популярность у детей
Источник материала: ОНТ
Маленький, да удаленький. Пару лет назад в Германии восьмилетний ребёнок угнал машину родителей, чтобы прокатиться ночью по автобану. Разгонялся до 140 км/ч, к счастью, всё закончилось благополучно. Откуда навыки вождения? Поинтересовались в полиции. Оказалось, что ребенок посещал занятия по картингу. В Беларуси это тоже популярный вид спорта, наши корреспонденты решили попробовать.
Известный немецкий гонщик Манфред фон Браухич говорил: «Без борьбы нет победы»! Эти слова отлично передают накал страстей, который царит на трассе. Картинг – это гонки на специальных малолитражных автомобилях, где счет идет буквально на сантиметры и секунды. А еще это отличный вариант досуга. Чтобы познакомить ребенка с этим видом спорта, родители могут сходить с ним в картинг-клуб и покататься вместе. Если сыну или дочке понравится, можно подумать о выборе секции. Так началась гоночная карьера 13-летнего Марьяна Писарева. Несколько лет он катался на прокатном картинге, а после решил заниматься профессионально.
В школах картинга детей учат приемам управления картом и работе с инструментами. Но самое главное – изучить правила безопасности. Пока юный спортсмен не будет знать их идеально, тренер не выпустит его на трассу, кстати, специально оборудованную.
В некоторые секции принимают детей с 5 лет – как только ребенок может выполнять команды тренера и дотягиваться ногами до педалей. Но психологи считают, что лучше начинать занятия ближе к 7 годам. Милана Петрова пришла на картинг в 8 лет. Девочка выбрала нестандартное увлечение, потому что ей нравится скорость.
Картинг – вид спорта непростой, он требует от гонщика собранности, выносливости и смелости, а еще – крепкого здоровья. Прежде чем записаться в секцию, нужно пройти медицинский осмотр, и только когда врачи позволят начать занятия, можно садиться за руль.
Если ваш ребенок постоянно играет в гонки, познакомьте его с картингом. Ведь он воспитывает в детях ответственность, стрессоустойчивость и волю к победе. А еще это гарантия крепкого здоровья и закалки характера.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленький, да удаленький. Пару лет назад в Германии восьмилетний ребёнок угнал машину родителей, чтобы прокатиться ночью по автобану. Разгонялся до 140 км/ч, к...
|
Архив (Разное)