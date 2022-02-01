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Участки для голосования на референдуме практически готовы

01.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Участки для голосования на референдуме практически готовы

Сегодня завершается их образование. Точное количество станет известно уже завтра. Если по аналогии с президентскими выборами, их было более тяти тысяч семисот – сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.


Уже созданы 153 территориальные комиссии. В ближайшие дни завершится выдвижение представителей, они будут образованы до 6 февраля.

В страны СНГ отправлены приглашения для наблюдателей. Кроме комиссии, иностранных наблюдателей на референдум имеют право приглашать президент, МИД и Парламент.

Основной день голосования на референдуме назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.

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Сегодня завершается их образование. Точное количество станет известно уже завтра. Если по аналогии с президентскими выборами, их было более тяти тысяч семисот –...
 
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