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Участки для голосования на референдуме практически готовы
Источник материала: ОНТ
Сегодня завершается их образование. Точное количество станет известно уже завтра. Если по аналогии с президентскими выборами, их было более тяти тысяч семисот – сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.
Уже созданы 153 территориальные комиссии. В ближайшие дни завершится выдвижение представителей, они будут образованы до 6 февраля.
В страны СНГ отправлены приглашения для наблюдателей. Кроме комиссии, иностранных наблюдателей на референдум имеют право приглашать президент, МИД и Парламент.
Основной день голосования на референдуме назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.
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Сегодня завершается их образование. Точное количество станет известно уже завтра. Если по аналогии с президентскими выборами, их было более тяти тысяч семисот –...
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