Внегласная дорожная азбука, или Что нужно знать начинающему водителю

Источник материала: ОНТ

Дорога – отдельный мир со своими правилами, уставами и привычками. Но кроме требований, предусмотренными законом, здесь есть и те, которые именуются дорожной азбукой. Это своеобразный язык сигналов водителей друг с другом, который понимают только они. К ним относятся моргание фарами, жесты руками, сигналы поворотниками и не только.





Жесты среди водителей в пути могут быть световыми и звуковыми. А к самому распространенному световому знаку относится моргание аварийной сигнализацией. Так сказать, дорожная благодарность.

Антон Козельский, водитель: «Если, к примеру, вы кому-то уступили дорогу и пустили машину стать перед собой в ряд, то можете увидеть такой знак. Далее, если аварийка светит, допустим, продолжительное какое-то время, вы едете, а аварийка светит очень долго, то это значит, что впереди ведутся либо дорожные работы, либо случился какой-то затор, авария, которую вы пока еще не видите, но водители, идущие перед вами, уже заметили и дают вам знак, что следует притормозить либо остановить ваше транспортное средство».

Еще одно световое сообщение, которое часто можно увидеть от шофера, - короткое и длинное моргание фарами дальним светом. Короткий сигнал говорит о том, что вам уступают дорогу. Например, при выезде со двора, но бывают и другие случаи.

Антон Козельский, водитель: «Либо так получилось, что вы стоите с какой-то машиной в позиции паритета и не знаете, кому двигаться первому. Если вам моргают два раза дальним светом, то это означает, что вас пропускают. Если же вы едете, к примеру, по скоростной полосе МКАДа и сзади идущему водителю кажется, что вы двигаетесь недостаточно быстро и он вам прям так настойчиво моргает дальним светом, не отпуская ручку, это говорит о том, что вас просят уступить дорогу».

За городом от водителей грузовых машин можно увидеть такой знак, как моргание правым или левым поворотником. Он используется при объезде. К примеру, вы хотите обогнать впереди идущую машину, а она вам сигнализирует левым поворотником. Тем самым предупреждает, что в данный момент этого лучше не делать.

Антон Козельский, водитель: «Потому что по встречной полосе движется транспортное средство, и вы можете с ним столкнуться. Если же наоборот водитель большегруза вам показывает знак правым поворотником, то это означает, что встречная полоса свободна. И вы можете спокойно обогнать водителя и перестроиться на свою полосу».

Если говорить о звуковых сообщениях, то два коротких сигнала означают, что водитель просит обратить на него внимание. Их можно услышать, например, при парковке автомобиля.

Антон Козельский, водитель: «Бывают случаи, когда на парковке человек, выезжая с парковочного места, просто не видит какое-то транспортное средство. И водитель таким образом обозначает себя, чтобы машины не столкнулись».

Но по правилам дорожного движения использовать звуковые сигналы запрещено. Существует лишь несколько случаев, когда они будут к месту: для предотвращения дорожно-транспортного происшествия и для предупреждения водителя о совершении обгона на автомобильных трассах. В иных ситуация применение такого сообщения не допускается.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска: «Может создать панику среди водителей и автомобилистов. А также это отвлекает, что может сказаться на некой аварийной ситуации. Поэтому существует административная ответственность, которая в зависимости от ситуации, в которой был использован звуковой сигнал, грозит либо штрафом, либо штрафом и лишением прав вплоть до одного года».

Такое невербальное общение на дороге не только позволяет водителям лучше ориентироваться, но и способствует взаимопониманию и уважению между ними. Но применять азбуку водителя необходимо с умом, чтобы она с вами не сыграла в злую шутку.

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