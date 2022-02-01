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Внегласная дорожная азбука, или Что нужно знать начинающему водителю
Источник материала: ОНТ
Дорога – отдельный мир со своими правилами, уставами и привычками. Но кроме требований, предусмотренными законом, здесь есть и те, которые именуются дорожной азбукой. Это своеобразный язык сигналов водителей друг с другом, который понимают только они. К ним относятся моргание фарами, жесты руками, сигналы поворотниками и не только.
Жесты среди водителей в пути могут быть световыми и звуковыми. А к самому распространенному световому знаку относится моргание аварийной сигнализацией. Так сказать, дорожная благодарность.
Еще одно световое сообщение, которое часто можно увидеть от шофера, - короткое и длинное моргание фарами дальним светом. Короткий сигнал говорит о том, что вам уступают дорогу. Например, при выезде со двора, но бывают и другие случаи.
За городом от водителей грузовых машин можно увидеть такой знак, как моргание правым или левым поворотником. Он используется при объезде. К примеру, вы хотите обогнать впереди идущую машину, а она вам сигнализирует левым поворотником. Тем самым предупреждает, что в данный момент этого лучше не делать.
Если говорить о звуковых сообщениях, то два коротких сигнала означают, что водитель просит обратить на него внимание. Их можно услышать, например, при парковке автомобиля.
Но по правилам дорожного движения использовать звуковые сигналы запрещено. Существует лишь несколько случаев, когда они будут к месту: для предотвращения дорожно-транспортного происшествия и для предупреждения водителя о совершении обгона на автомобильных трассах. В иных ситуация применение такого сообщения не допускается.
Такое невербальное общение на дороге не только позволяет водителям лучше ориентироваться, но и способствует взаимопониманию и уважению между ними. Но применять азбуку водителя необходимо с умом, чтобы она с вами не сыграла в злую шутку.
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Дорога – отдельный мир со своими правилами, уставами и привычками. Но кроме требований, предусмотренными законом, здесь есть и те, которые именуются дорожной...
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