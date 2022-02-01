Роман Головченко: Беларуси и Санкт-Петербургу надо искать новые точки роста сотрудничества

Источник материала: ОНТ

Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с губернатором северной столицы России.





Среди перспектив – помимо поставок техники и пассажирского транспорта – строительство.

В этом году в Минске сдадут первую очередь Санкт-Петербургского квартала в Минске. Белорусские организации строят в северной столице России сад и школу.

С учетом динамики развития отношений губернатор Санкт-Петербурга предложил откорректировать и подписать соглашение о сотрудничестве на 2022-2026 годы.

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