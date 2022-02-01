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Как нечестные водители пытаются наживиться на каршеринговых авто? Истории из Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Все больше людей прибегает к услуге краткосрочной аренды автомобилей. Но порой автомобилисты относятся к чужому имуществу недобросовестно. Садятся за руль в алкогольном опьянении или не имеют прав на управление транспортом. Так недавно 19-летний палестинец на каршеринге врезался в автобус. К слову, находятся и те, кто и вовсе идет на преступление. Об этом наш следующий материал.
Нефтяной магнат! Минчанин похитил 380 литров бензина. В мошеннической схеме молодой человек использовал топливные карты каршеринга. Правоохранители установили: горе-бизнесмен приезжал на автозаправки и предлагал посетителям АЗС заправить их машины по карточке. Водители охотно соглашались и отдавали мужчине необходимую сумму. По этическим соображениям мы изменили имя преступника. О своей роли в этой громкой истории Иван Иванов рассказал предельно честно.
В итоге каршеринговая компания лишилась более 700 белорусских рублей. С помощью этих денег молодой человек намеревался погасить игровой долг. Обнаружив хищение топлива, представители сервиса краткосрочной аренды автомобилей обратились в РУВД Заводского района.
Подобные случаи – не редкость. Так, легкие деньги клиенты каршеринга получают и с деталей автомобилей. Любители «бесплатного сыра» осознанно идут на преступления: воруют катализаторы, колеса и детские кресла. К тому же, частой стала кража персональных данных пользователей каршеринга.
Но все тайное становится явным. На след преступников правоохранительные органы выходят быстро. Ведь из-за недобросовестных пользователей каршеринга могут пострадать другие клиенты.
Фото: Pixabay
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Все больше людей прибегает к услуге краткосрочной аренды автомобилей. Но порой автомобилисты относятся к чужому имуществу недобросовестно. Садятся за руль в...
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