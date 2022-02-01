Как нечестные водители пытаются наживиться на каршеринговых авто? Истории из Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Все больше людей прибегает к услуге краткосрочной аренды автомобилей. Но порой автомобилисты относятся к чужому имуществу недобросовестно. Садятся за руль в алкогольном опьянении или не имеют прав на управление транспортом. Так недавно 19-летний палестинец на каршеринге врезался в автобус. К слову, находятся и те, кто и вовсе идет на преступление. Об этом наш следующий материал.





Нефтяной магнат! Минчанин похитил 380 литров бензина. В мошеннической схеме молодой человек использовал топливные карты каршеринга. Правоохранители установили: горе-бизнесмен приезжал на автозаправки и предлагал посетителям АЗС заправить их машины по карточке. Водители охотно соглашались и отдавали мужчине необходимую сумму. По этическим соображениям мы изменили имя преступника. О своей роли в этой громкой истории Иван Иванов рассказал предельно честно.

Иван Иванов: «Примерно два месяца назад периодически начал заниматься этим. Воровал. Из-за долгов. Из-за игры в букмекерской конторе. Советую людям не совершать таких действий и не воровать чужое».

В итоге каршеринговая компания лишилась более 700 белорусских рублей. С помощью этих денег молодой человек намеревался погасить игровой долг. Обнаружив хищение топлива, представители сервиса краткосрочной аренды автомобилей обратились в РУВД Заводского района.

Максим Прокопчук, представитель сервиса краткосрочной аренды автомобилей: «При проведении мониторинга расхода топлива автомобилями нашей компании были выявлены расхождения в показаниях прихода-расхода. С целью выявления факта недостачи проведена проверка и написано заявление в отделение внутренних дел. Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что во избежание подобных ситуаций соблюдайте правила пользования сервисом и действующие законодательство».

Подобные случаи – не редкость. Так, легкие деньги клиенты каршеринга получают и с деталей автомобилей. Любители «бесплатного сыра» осознанно идут на преступления: воруют катализаторы, колеса и детские кресла. К тому же, частой стала кража персональных данных пользователей каршеринга.

Алексей Крук, заместитель начальника городского отдела милиции №2 Заводского РУВД г. Минска: «С развитием сервисов среди граждан появляется все больше желающих заработать на «казенных» автомобилях. Стоит отметить, что подобный «заработок» является незаконным и нарушает не одну статью уголовного кодекса Республики Беларусь. Однако далеко не все согласны соблюдать законы и легко решаются на подобный риск, в угоду сомнительному благополучию. Среди схем обмана сервисов краткосрочной аренды автомобилей лидирует разборка автомобилей или воровство сопутствующих предметов».

Но все тайное становится явным. На след преступников правоохранительные органы выходят быстро. Ведь из-за недобросовестных пользователей каршеринга могут пострадать другие клиенты.

Фото: Pixabay

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