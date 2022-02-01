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Белорусский форвард Егор Шарангович провел 37-й матч в нынешнем сезоне НХЛ
Источник материала: ОНТ
«Нью Джерси», за который он играет, минувшей ночью встречался с «Торонто» и уступил – 4:6. Шарангович в этой встрече очков не набрал, на льду он провел 16,5 минут.
Напомним, в предыдущих матчах белорус набрал 16 очков по системе гол плюс пас. «Нью Джерси» сейчас занимает 14-е место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
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«Нью Джерси», за который он играет, минувшей ночью встречался с «Торонто» и уступил – 4:6. Шарангович в этой встрече очков не набрал, на льду он провел 16,5 минут....
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