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Беларусь планирует поставить около 900 автобусов в Санкт-Петербург до 1 июля 2022 года

01.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь планирует поставить около 900 автобусов в Санкт-Петербург до 1 июля 2022 года

1 февраля на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалась возможность поставки в северную столицу России белорусского пассажирского транспорта. Об этом информирует БЕЛТА.

Отмечается, что правительство Санкт-Петербурга проводит масштабную реформу в сфере транспорта, делается акцент на экологичность. Президент Беларуси дал свою оценку этому направлению работы.

По словам Главы государства, наша страна планирует поставить в Санкт-Петербург до 1 июля 2022 года около 900 работающих на сжиженном газе автобусов большой и средней вместимости.

Александр Лукашенко заверил: Беларусь готова оказать содействие и в реализации следующего этапа реформы. Речь о расширении сферы применения электротранспорта.

Планируется, что в течение двух лет в Санкт-Петербург от предприятия «Белкоммунмаш» будут поставлены почти 100 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Также имеются предложение по поставкам вагонов для метро, трамваев. Президент отметил также возможности по расширению сотрудничества в сфере поставок продовольственных товаров, коммунальной техники, изготовления лифтов.

Фото: БЕЛТА

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1 февраля на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалась возможность поставки в северную...
 
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