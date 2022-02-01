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Беларусь планирует поставить около 900 автобусов в Санкт-Петербург до 1 июля 2022 года
Источник материала: ОНТ
1 февраля на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалась возможность поставки в северную столицу России белорусского пассажирского транспорта. Об этом
Отмечается, что правительство Санкт-Петербурга проводит масштабную реформу в сфере транспорта, делается акцент на экологичность. Президент Беларуси дал свою оценку этому направлению работы.
По словам Главы государства, наша страна планирует поставить в Санкт-Петербург до 1 июля 2022 года около 900 работающих на сжиженном газе автобусов большой и средней вместимости.
Александр Лукашенко заверил: Беларусь готова оказать содействие и в реализации следующего этапа реформы. Речь о расширении сферы применения электротранспорта.
Планируется, что в течение двух лет в Санкт-Петербург от предприятия «Белкоммунмаш» будут поставлены почти 100 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
Также имеются предложение по поставкам вагонов для метро, трамваев. Президент отметил также возможности по расширению сотрудничества в сфере поставок продовольственных товаров, коммунальной техники, изготовления лифтов.
Фото: БЕЛТА
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1 февраля на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждалась возможность поставки в северную...
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