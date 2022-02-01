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Лев Лещенко празднует 80-летие: народного артиста РСФСР поздравил Александр Лукашенко

01.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лев Лещенко празднует 80-летие: народного артиста РСФСР поздравил Александр Лукашенко

Льву Лещенко 80 лет! Народный артист РСФСР отмечает юбилей на сцене

Его песни сопровождают нас больше полувека. Визиткой стали «День Победы» и «Все, что в жизни есть у меня».

На Олимпиаде-80 пел вслед улетающему Мишке, а в 90-е новый виток популярности пришелся на юмористический дуэт с Владимиром Винокуром.

Дорога на песенный Олимп была не без сложностей. В ГИТИС поступил с третьей попытки. Славу и народную любовь Льву Лещенко принесла победа на фестивале в польском Сопоте.

Публика полюбила артиста за бархатный баритон, который стал настоящим символом эпохи. С юбилеем артиста поздравил Александр Лукашенко.

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Льву Лещенко 80 лет! Народный артист РСФСР отмечает юбилей на сцене Его песни сопровождают нас больше полувека. Визиткой стали «День Победы» и «Все, что в жизни есть...
 
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