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В ГАИ рассказали, что делать, если вашу машину повредили на парковке
Источник материала: ОНТ
К сожалению, в ДТП можно попасть, даже находясь на стоянке и не нарушая правила. Недавний случай в Минске – яркий пример: нетрезвый водитель грузовика разбил 6 автомобилей, вылетев на фуре с дороги. Что делать, если вашу машину повредили на парковке?
Царапины и повреждения на припаркованной во дворе машине — один из самых неприятных сюрпризов для автомобилистов. Водители признаются, что и сами не замечают, как случайно задевают соседние машины: не слышат подозрительные звуки из-за громкой музыки или просто не обращают на них внимания. А ведь если водитель повредил чужое авто и при этом уехал с места, считается, что это уже ДТП.
В случае мелкой аварии у автомобилистов есть вариант не вызывать на место происшествия инспекторов ГАИ, а оформить бланк-извещение о ДТП или так называемый, европротокол.
Но не одними ДТП едины. Иногда повредить машину может и разбушевавшаяся стихия – к примеру, когда на автомобиль падает дерево. Если это случилось во время езды, водитель должен остановиться и позвонить в Госавтоинспекцию. Если это произошло на парковке, то вызвать участкового.
В течение года на дорогах нашей страны происходит в среднем около 70 тысяч аварий. Зимой их количество увеличивается на 30%. В столице ежедневно случаются сотни мелких ДТП.
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К сожалению, в ДТП можно попасть, даже находясь на стоянке и не нарушая правила. Недавний случай в Минске – яркий пример: нетрезвый водитель грузовика разбил 6...
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