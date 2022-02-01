В ГАИ рассказали, что делать, если вашу машину повредили на парковке

Источник материала: ОНТ

К сожалению, в ДТП можно попасть, даже находясь на стоянке и не нарушая правила. Недавний случай в Минске – яркий пример: нетрезвый водитель грузовика разбил 6 автомобилей, вылетев на фуре с дороги. Что делать, если вашу машину повредили на парковке?

Царапины и повреждения на припаркованной во дворе машине — один из самых неприятных сюрпризов для автомобилистов. Водители признаются, что и сами не замечают, как случайно задевают соседние машины: не слышат подозрительные звуки из-за громкой музыки или просто не обращают на них внимания. А ведь если водитель повредил чужое авто и при этом уехал с места, считается, что это уже ДТП.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска: «В случае совершения незначительного ДТП, если на месте находится только один участник дорожного движения, ему необходимо вызвать ГАИ, при этом не перемещать свое ТС и в безопасном месте дожидаться экипаж».

В случае мелкой аварии у автомобилистов есть вариант не вызывать на место происшествия инспекторов ГАИ, а оформить бланк-извещение о ДТП или так называемый, европротокол.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска: «Допустимо не обращаться в ГАИ в том случае, если второй участник дорожного движения появился, при этом ущерб не превышает 800 евро, оба участника ДД находятся в удовлетворительном физическом состоянии, их документы в порядке и также имеются в наличие страховые свидетельства».

Но не одними ДТП едины. Иногда повредить машину может и разбушевавшаяся стихия – к примеру, когда на автомобиль падает дерево. Если это случилось во время езды, водитель должен остановиться и позвонить в Госавтоинспекцию. Если это произошло на парковке, то вызвать участкового.

Дмитрий Хомич, временно исполняющий обязанности старшего инспектора отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Заводского РУВД г. Минска: «В случае повреждения ТС по причинам, не связанным с ДТП, гражданам необходимо обратиться в органы внутренних дел с заявлением или позвонить по телефону 102. К примеру, если на ваше ТС обрушилась кровля или дерево, в таком случае на место происшествия выбывают сотрудники милиции, которые фиксируют данные повреждения и условия их образования, проводят соответствующую проверку, после чего решение о возмещении ущерба решается в судебном порядке».

В течение года на дорогах нашей страны происходит в среднем около 70 тысяч аварий. Зимой их количество увеличивается на 30%. В столице ежедневно случаются сотни мелких ДТП.

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