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Картошка подорожала сильнее икры. Подробный разбор продуктовой инфляции-2021
Источник материала: Myfin
Не капустой единой. Что больше всего изменилось в цене?
Прошлый год выдался аномальным – доллар в январе стоил дороже, чем в декабре. Значит, нет повода сказать «деньги дешевеют – все дорожает». Вместе с тем,
А вот эти продукты более всего подешевели:
Бросается в глаза, что 7 из 10 особо подорожавших товаров, как правило, отечественные и повседневного спроса. Среди подешевевших более половины – результаты глубокой переработки: консервы, тушенка, коньяк, вино. И в этой категории больше шансов встретить импортный товар, даже если это яблоки.
Гарнир: в лидерах – картошка и гречка
Выгоднее всего в прошлом году было заниматься выпечкой, а на гарнир использовать перловку: здесь рост цен был не самый значительный. Чего не скажешь о популярной в народе картошке и полезной гречке.
Более всего поражает картошка – рост с 0,89 руб. в январе до 1,37 руб. в декабре. Товар отчасти сезонный, график изменения цены картофеля в 2021 году вышел таким:
Рост цены в июне понятен: в статистику попала молодая картошка, но и осенний рост весьма значительный.
Гречка дорожает не в первый раз, в прошлые годы случался дефицит с ростом цены в разы. Сейчас подъем плавный:
Хлеб и батон
Без этих покупок обходится редкий поход в магазин. И вот как изменились цены в хлебобулочных отделах по версии статистики.
Курятина обогнала свинину
|Группа продуктов
|Изменение, %
|Полуфабрикаты из мяса птицы
|29
|Фарш мясной
|27
|Свинина (с костями)
|25
|Субпродукты из птицы
|24
|Жир животный
|24
|Куры (цыплята, включая бройлеров)
|19
|Паштет, зельц, сальтисон
|19
|Свинина бескостная
|17
|Котлеты мясные
|17
|Сало, грудинка
|16
|Рагу, набор из свинины
|14
|Пельмени мясные
|14
|Колбаса вареная первого сорта
|14
|Ветчина, буженина, окорок и пр.
|14
|Говядина бескостная
|13
|Колбаса ливерная и кровяная
|13
|Колбаса сырокопченая, сыровяленая
|11
|Колбаса вареная высшего сорта
|6
|Колбаса вареная второго сорта и бессортовая
|4
|Сосиски, сардельки
|3
|Субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы)
|2
|Консервы мясные детские и диетические
|1
|Говядина (с костями)
|-1
|Колбаса полукопченая, варено-копченая
|-1
|Говядина тушеная консервированная
|-4
|Свинина тушеная консервированная
|-7
Как видим, сильнее дорожали активно потребляемые продукты: птица, свинина, сало, а потом уже менее полезные колбасы и пельмени. В обычном рационе эти продукты стоят больше, чем фрукты, овощи и гарниры. Как второе блюдо в столовой: 80% цены приходится на котлету, остальное – на гарнир и соус. Может быть, это первое объяснение шоку от роста цен на продукты? Изменение цены бананов в любую сторону вряд ли критично, а вот окорочка и сало для кошелька и общественного мнения чувствительней.
Тоже заметно, что медленнее дорожают продукты с большей глубиной переработки. Возможно, предприятия в силах удешевить процесс производства или снижают рентабельность. Однако говядина с костями за 2021 год даже подешевела на 1%. Правда, бескостная говядина все-таки выросла в цене на 13%.
А вот мороженая рыба даже стала чуть дешевле. Заметили?
|Группа продуктов
|Изменение, %
|Икра лососевых рыб
|38
|Пресервы рыбные (филе сельди)
|19
|Крабовые палочки (крабовое мясо)
|18
|Рыба соленая и копченая (кроме сельди и деликатесной рыбы)
|15
|Сельдь соленая
|15
|Рыба соленая и копченая деликатесная (в т. ч. балык)
|13
|Прочие виды икры рыб
|7
|Рыба мороженая неразделанная (тресковые и скумбриевые)
|5
|Консервы рыбные деликатесные (шпроты и лосось)
|5
|Рыба живая
|4
|Консервы рыбные (кроме деликатесных)
|4
|Рыба мороженая (филе и разделанная)
|-1
Теперь заглянем в молочный отдел, а также не забудем про яйца. Десяток яиц за 2021 год подорожал в среднем на 3%. С молочкой все интереснее: если не считать сухие молочные смеси, то в лидерах оказался тот продукт, который мы часто забрасываем в корзину в последний момент и не думаем, что это сильно повлияет на итоговый чек. Речь про глазированные сырки.
|Группа продуктов
|Изменение, %
|Сухие молочные смеси для детского и диетического питания
|19
|Сырок глазированный
|15
|Йогурт
|14
|Молоко
|13
|Сыр плавленый
|13
|Мороженое
|11
|Творожный десерт, крем, пудинг, паста
|9
|Молоко сгущенное с сахаром
|9
|Масло животное
|9
|Творог нежирный
|8
|Кефир
|7
|Творог жирный
|7
|Сыр мягкий
|6
|Сметана
|4
|Сыр рассольный
|4
|Сыр твердый, полутвердый
|0
Практически все товары этого списка отечественные, кое-что контролируется государством, например, значительная доля молока. Однако молоко подорожало на 13%, а твердые сыры почему-то нет.
Эти категории особенно интересны тем, что значительная часть фруктов импортная, но белорусских овощей в магазинах все-таки много.
Начнем с фруктов:
|Группа продуктов
|Изменение, %
|Груши
|34
|Фрукты консервированные
|32
|Сухофрукты
|28
|Сок, нектар овощной, плодоовощной
|11
|Сок, нектар фруктовый, ягодный
|10
|Орехи
|8
|Апельсины, лимоны, мандарины
|1
|Бананы
|0
|Яблоки
|-8
|Виноград
|-21
А теперь пройдемся по овощам:
|Группа продуктов
|Изменение, %
|Капуста белокочанная свежая
|180
|Свекла
|63
|Морковь
|42
|Лук репчатый
|35
|Чеснок
|24
|Овощи консервированные
|20
|Огурцы соленые
|16
|Соус томатный
|16
|Огурцы свежие
|11
|Овощи замороженные
|10
|Помидоры свежие
|8
|Консервы фруктовые детские и диетические
|-2
|Перец сладкий
|-12
На 21% подешевел привозной виноград, не сдвинулись с места бананы. Зато традиционно отечественные категории буквально взлетели: капуста почти в три раза, свекла и морковка – примерно в 1,5 раза.
Да, вначале лета был пик, но осеннее снижение весьма слабое.
Конфеты и сигареты путать не следует, но все это вместе с алкоголем – товары для удовольствия. В раздел социально значимых включают только сахар, цены прочих товаров официально и жестко не регулируются. Посмотрим, что стало с ними в 2021 году.
Алкоголь и сигареты.
|Группа продуктов
|Изменение, %
|Сигареты с фильтром импортные
|12
|Вино игристое (шампанское)
|11
|Пиво
|10
|Сигареты с фильтром отечественные
|7
|Настойки горькие крепкие
|5
|Вино виноградное столовое
|3
|Сигареты без фильтра отечественные
|3
|Водка
|1
|Коньяк
|-2
|Вино виноградное крепленое
|-5
Пожалуй, самая уравновешенная категория. Подорожали сигареты, но они давно имеют тенденцию планово расти в цене. Водка потребителей не огорчает, в цене почти не растет. Виноградное крепленое вино и коньяк дешевеют, но связано ли это с подешевевшим виноградом – не ясно.
Кондитерские изделия, сахар, кофе, чай, напитки и прочее:
|Группа продуктов
|Изменение, %
|Майонез
|24
|Кетчуп
|19
|Квас
|16
|Уксус
|16
|Горчица пищевая
|13
|Чипсы картофельные
|11
|Напитки безалкогольные
|11
|Вода минеральная и питьевая
|11
|Мюсли, прочие сухие завтраки из различных круп
|6
|Жевательная резинка
|5
|Чай черный байховый
|4
|Сода пищевая
|4
|Перец черный, красный, душистый
|4
|Кофе натуральный молотый
|3
|Мед натуральный
|2
|Кофе растворимый
|1
|Сахар-песок
|-1
|Соль поваренная пищевая
|-4
|Каши для детского и диетического питания
|-4