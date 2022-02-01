Картошка подорожала сильнее икры. Подробный разбор продуктовой инфляции-2021

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Не капустой единой. Что больше всего изменилось в цене?

Прошлый год выдался аномальным – доллар в январе стоил дороже, чем в декабре. Значит, нет повода сказать «деньги дешевеют – все дорожает». Вместе с тем, инфляция почти в два раза обогнала прогнозы . Вот два десятка наиболее подорожавших продуктов.

Группа продуктов Изменение, % Капуста белокочанная свежая 180 Свекла 63 Картофель 54 Морковь 42 Икра лососевых рыб 38 Лук репчатый 35 Крупа гречневая 34 Груши 34 Фрукты консервированные 32 Горох, фасоль 30

А вот эти продукты более всего подешевели:

Группа продуктов Изменение, % Консервы фруктовые для детского и диетического питания -2 Коньяк -2 Каши для детского и диетического питания -4 Говядина тушеная консервированная (1 банка, 350 гр.) -4 Соль поваренная пищевая -4 Вино виноградное крепленое -5 Свинина тушеная консервированная (1 банка, 350 гр.) -7 Яблоки -8 Перец сладкий -12 Виноград -21

Бросается в глаза, что 7 из 10 особо подорожавших товаров, как правило, отечественные и повседневного спроса. Среди подешевевших более половины – результаты глубокой переработки: консервы, тушенка, коньяк, вино. И в этой категории больше шансов встретить импортный товар, даже если это яблоки.

Гарнир: в лидерах – картошка и гречка

Фото носит иллюстративный характер. Снимок: Дария Гращенкова, Myfin.by



Выгоднее всего в прошлом году было заниматься выпечкой, а на гарнир использовать перловку: здесь рост цен был не самый значительный. Чего не скажешь о популярной в народе картошке и полезной гречке.



Группа продуктов Изменение, % Картофель 54 Крупа гречневая 34 Горох, фасоль 30 Рис шлифованный 12 Крупа пшенная 11 Макароны, рожки 10 Хлопья кукурузные 8 Вермишель, лапша 8 Крупа манная 7 Хлопья овсяные 5 Крупа перловая 3 Мука пшеничная 2

Более всего поражает картошка – рост с 0,89 руб. в январе до 1,37 руб. в декабре. Товар отчасти сезонный, график изменения цены картофеля в 2021 году вышел таким:

Рост цены в июне понятен: в статистику попала молодая картошка, но и осенний рост весьма значительный.

Гречка дорожает не в первый раз, в прошлые годы случался дефицит с ростом цены в разы. Сейчас подъем плавный:

Хлеб и батон

Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Без этих покупок обходится редкий поход в магазин. И вот как изменились цены в хлебобулочных отделах по версии статистики.



Группа продуктов Изменение, % Сдоба из муки пшеничной высшего сорта 16 Хлеб, батоны из муки пшеничной первого сорта 14 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 13 Хлеб, батоны из муки пшеничной высшего сорта 9

Курятина обогнала свинину



Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

В мясных отделах значительнее всего изменились ценники на птицу: полуфабрикаты прибавили больше четверти, а курятина подорожала сильнее бескостной свинины.



Группа продуктов Изменение, % Полуфабрикаты из мяса птицы 29 Фарш мясной 27 Свинина (с костями) 25 Субпродукты из птицы 24 Жир животный 24 Куры (цыплята, включая бройлеров) 19 Паштет, зельц, сальтисон 19 Свинина бескостная 17 Котлеты мясные 17 Сало, грудинка 16 Рагу, набор из свинины 14 Пельмени мясные 14 Колбаса вареная первого сорта 14 Ветчина, буженина, окорок и пр. 14 Говядина бескостная 13 Колбаса ливерная и кровяная 13 Колбаса сырокопченая, сыровяленая 11 Колбаса вареная высшего сорта 6 Колбаса вареная второго сорта и бессортовая 4 Сосиски, сардельки 3 Субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы) 2 Консервы мясные детские и диетические 1 Говядина (с костями) -1 Колбаса полукопченая, варено-копченая -1 Говядина тушеная консервированная -4 Свинина тушеная консервированная -7

Как видим, сильнее дорожали активно потребляемые продукты: птица, свинина, сало, а потом уже менее полезные колбасы и пельмени. В обычном рационе эти продукты стоят больше, чем фрукты, овощи и гарниры. Как второе блюдо в столовой: 80% цены приходится на котлету, остальное – на гарнир и соус. Может быть, это первое объяснение шоку от роста цен на продукты? Изменение цены бананов в любую сторону вряд ли критично, а вот окорочка и сало для кошелька и общественного мнения чувствительней.

Тоже заметно, что медленнее дорожают продукты с большей глубиной переработки. Возможно, предприятия в силах удешевить процесс производства или снижают рентабельность. Однако говядина с костями за 2021 год даже подешевела на 1%. Правда, бескостная говядина все-таки выросла в цене на 13%.

Лидеры по росту цен в рыбном отделе – икра и селедка

Фото: Дария Гращенкова, Myfin.by



А вот мороженая рыба даже стала чуть дешевле. Заметили?



Группа продуктов Изменение, % Икра лососевых рыб 38 Пресервы рыбные (филе сельди) 19 Крабовые палочки (крабовое мясо) 18 Рыба соленая и копченая (кроме сельди и деликатесной рыбы) 15 Сельдь соленая 15 Рыба соленая и копченая деликатесная (в т. ч. балык) 13 Прочие виды икры рыб 7 Рыба мороженая неразделанная (тресковые и скумбриевые) 5 Консервы рыбные деликатесные (шпроты и лосось) 5 Рыба живая 4 Консервы рыбные (кроме деликатесных) 4 Рыба мороженая (филе и разделанная) -1 Кажется, есть повод отказаться от глазированных сырков на перекус?



Фото: Алексей Матюшков, Myfin.by



Теперь заглянем в молочный отдел, а также не забудем про яйца. Десяток яиц за 2021 год подорожал в среднем на 3%. С молочкой все интереснее: если не считать сухие молочные смеси, то в лидерах оказался тот продукт, который мы часто забрасываем в корзину в последний момент и не думаем, что это сильно повлияет на итоговый чек. Речь про глазированные сырки.



Группа продуктов Изменение, % Сухие молочные смеси для детского и диетического питания 19 Сырок глазированный 15 Йогурт 14 Молоко 13 Сыр плавленый 13 Мороженое 11 Творожный десерт, крем, пудинг, паста 9 Молоко сгущенное с сахаром 9 Масло животное 9 Творог нежирный 8 Кефир 7 Творог жирный 7 Сыр мягкий 6 Сметана 4 Сыр рассольный 4 Сыр твердый, полутвердый 0

Практически все товары этого списка отечественные, кое-что контролируется государством, например, значительная доля молока. Однако молоко подорожало на 13%, а твердые сыры почему-то нет.

Фрукты и овощи: ценник на бананы застыл

Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Эти категории особенно интересны тем, что значительная часть фруктов импортная, но белорусских овощей в магазинах все-таки много.

Начнем с фруктов:



Группа продуктов Изменение, % Груши 34 Фрукты консервированные 32 Сухофрукты 28 Сок, нектар овощной, плодоовощной 11 Сок, нектар фруктовый, ягодный 10 Орехи 8 Апельсины, лимоны, мандарины 1 Бананы 0 Яблоки -8 Виноград -21

А теперь пройдемся по овощам:

Группа продуктов Изменение, % Капуста белокочанная свежая 180 Свекла 63 Морковь 42 Лук репчатый 35 Чеснок 24 Овощи консервированные 20 Огурцы соленые 16 Соус томатный 16 Огурцы свежие 11 Овощи замороженные 10 Помидоры свежие 8 Консервы фруктовые детские и диетические -2 Перец сладкий -12

На 21% подешевел привозной виноград, не сдвинулись с места бананы. Зато традиционно отечественные категории буквально взлетели: капуста почти в три раза, свекла и морковка – примерно в 1,5 раза.

Да, вначале лета был пик, но осеннее снижение весьма слабое.

«Излишества нехорошие»: алкоголь, сигареты и сладости

Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Конфеты и сигареты путать не следует, но все это вместе с алкоголем – товары для удовольствия. В раздел социально значимых включают только сахар, цены прочих товаров официально и жестко не регулируются. Посмотрим, что стало с ними в 2021 году.

Алкоголь и сигареты.

Группа продуктов Изменение, % Сигареты с фильтром импортные 12 Вино игристое (шампанское) 11 Пиво 10 Сигареты с фильтром отечественные 7 Настойки горькие крепкие 5 Вино виноградное столовое 3 Сигареты без фильтра отечественные 3 Водка 1 Коньяк -2 Вино виноградное крепленое -5 Пожалуй, самая уравновешенная категория. Подорожали сигареты, но они давно имеют тенденцию планово расти в цене. Водка потребителей не огорчает, в цене почти не растет. Виноградное крепленое вино и коньяк дешевеют, но связано ли это с подешевевшим виноградом – не ясно. Кондитерские изделия, сахар, кофе, чай, напитки и прочее: Группа продуктов Изменение, % Майонез 24 Кетчуп 19 Квас 16 Уксус 16 Горчица пищевая 13 Чипсы картофельные 11 Напитки безалкогольные 11 Вода минеральная и питьевая 11 Мюсли, прочие сухие завтраки из различных круп 6 Жевательная резинка 5 Чай черный байховый 4 Сода пищевая 4 Перец черный, красный, душистый 4 Кофе натуральный молотый 3 Мед натуральный 2 Кофе растворимый 1 Сахар-песок -1 Соль поваренная пищевая -4 Каши для детского и диетического питания -4 Что ж, лидер подорожания в лице майонеза – тоже повод пересмотреть свое меню и меньше тратить на вредные продукты.