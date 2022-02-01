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Крупная кража денег и золота в Витебске раскрыта по горячим следам

01.02.2022 14:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебчанин украл у жительницы областного центра деньги и драгоценности почти на Br55 тыс., правоохранители поймали злоумышленника по горячим следам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В милицию обратилась жительница областного центра с заявлением о пропаже $19 тыс. и 14 ювелирных украшений. Сумма ущерба составила около Br55 тыс. Установлено, что похититель проник в дом, отжав стеклопакет.

В течение нескольких часов правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Витебска. Похищенные деньги и драгоценности мужчина спрятал в специальном тайнике, который оборудовал в своем автомобиле.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В милицию обратилась жительница областного центра с заявлением о пропаже $19 тыс. и 14 ювелирных украшений. Сумма ущерба составила около Br55 тыс. Установлено, что...
 
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