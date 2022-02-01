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Минчанин похитил и сдал на металлолом авто матери умершего знакомого

01.02.2022 15:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил и сдал на металлолом автомашину, принадлежащую матери умершего знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Московское РУВД столицы обратилась минчанка с сообщением о хищении принадлежащей ей машины Volkswagen Transporter. Женщина пояснила, что иномаркой длительное время управлял ее сын, однако после его смерти авто перестали использовать.

Оперативники установили и задержали подозреваемого в хищении автомашины. Им оказался ранее судимый 49-летний минчанин.

Как выяснилось, мужчина был лично знаком с сыном потерпевшей, знал о смерти последнего и о том, что иномарка не эксплуатируется. В один из дней задержанный, воспользовавшись услугами эвакуатора, отвез автомашину в столичный пункт приема вторсырья, где сдал на металлолом. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Следователи дали правовую оценку и возбудили в отношении мужчины уголовное дело за совершение кражи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Московское РУВД столицы обратилась минчанка с сообщением о хищении принадлежащей ей машины Volkswagen Transporter. Женщина пояснила, что иномаркой длительное время...
 
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