Названы главные симптомы «стелс-омикрона»

Источник материала: ОНТ

Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма COVID-19, или «скрытого омикрона», похожи на симптомы изначального штамма, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Express и данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

Основные отличительные симптомы «стелс-омикрона»:

высокая температура;

непрерывный кашель;

потеря или изменение обоняния либо вкуса.

Более специфичные симптомы еще устанавливаются, однако, скорей всего, они будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

Рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, если обнаружите любой из перечисленных признаков, и уйти на самоизоляцию.

Напомним, новую разновидность «омикрона» BA.2 на прошлой неделе UKHSA выделило как исследуемый вариант. BA.2 называют скрытым из-за того, что его сложно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Но ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты показывают положительный результат у зараженных BA.2 безошибочно.

Фото: Pixabay.com

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