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Названы главные симптомы «стелс-омикрона»
Источник материала: ОНТ
Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма COVID-19, или «скрытого омикрона», похожи на симптомы изначального штамма,
Основные отличительные симптомы «стелс-омикрона»:
Более специфичные симптомы еще устанавливаются, однако, скорей всего, они будут отражать симптомы его предшественника BA.1.
Рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, если обнаружите любой из перечисленных признаков, и уйти на самоизоляцию.
Напомним, новую разновидность «омикрона» BA.2 на прошлой неделе UKHSA выделило как исследуемый вариант. BA.2 называют скрытым из-за того, что его сложно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Но ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты показывают положительный результат у зараженных BA.2 безошибочно.
Фото: Pixabay.com
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Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма COVID-19, или «скрытого омикрона», похожи на симптомы изначального штамма, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Express и данные...
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