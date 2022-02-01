Кошечка стала мастером маникюра и покорила TikTok. Только взгляните на эту милоту!

Источник материала: ОНТ

По TikTok разлетелось видео, как кошечка пилит ногти своей хозяйке. Пользователи тут же влюбились в начинающего мастера.

Видео набрало больше 500 тысяч просмотров и почти 100 тысяч лайков. Многие также остались неравнодушны милой девушке, которая разговаривает на украинском языке.

Записаться к такому мастеру захотели многие девушки: «Подскажите, когда у нее есть свободные окошки?», «У мастера лапки, но она все равно работает, «Оставьте кисе чаевые».

Фото: Pixabay

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