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Кошечка стала мастером маникюра и покорила TikTok. Только взгляните на эту милоту!

01.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошечка стала мастером маникюра и покорила TikTok. Только взгляните на эту милоту!

По TikTok разлетелось видео, как кошечка пилит ногти своей хозяйке. Пользователи тут же влюбились в начинающего мастера.

Видео набрало больше 500 тысяч просмотров и почти 100 тысяч лайков. Многие также остались неравнодушны милой девушке, которая разговаривает на украинском языке. 

Записаться к такому мастеру захотели многие девушки: «Подскажите, когда у нее есть свободные окошки?», «У мастера лапки, но она все равно работает, «Оставьте кисе чаевые».

Фото: Pixabay

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По TikTok разлетелось видео, как кошечка пилит ногти своей хозяйке. Пользователи тут же влюбились в начинающего мастера. Видео набрало больше 500 тысяч просмотров и...
 
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